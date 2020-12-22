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هبوط أول رحلة طيران لشركة العال الإسرائيلية في الرباط

طيران العال
طيران العال الإسرائيلي
اقتصاد المغرب

هبوط أول رحلة طيران لشركة العال الإسرائيلية في الرباط

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دبي - العربية.نت

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هبطت، اليوم الثلاثاء، أول رحلة طيران لشركة العال الإسرائيلية في الرباط. وغادرت الطائرة الإسرائيلية من تل أبيب وهبطت في مطار سلا المغربي.

وكان على متن الطائرة وفد أميركي إسرائيلي برئاسة مستشار ترمب، جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلي. وتعد هذه الرحلة هي الأولى المباشرة من تل أبيب للرباط.

وقبيل إقلاع الطائرة، قال كوشنر إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عمل على إنشاء سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.

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وفي العاشر من الشهر الجاري، أكد الديوان الملكي المغربي على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل السياح الإسرائيليين. وشدد على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي.

وبينما أشار إلى استئناف الاتصالات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بأقرب الآجال، نوه بتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أعلن الخميس أن المغرب تعهد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وكتب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترمب إن "اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط".

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