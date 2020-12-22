تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رحلاتها التجارية بين أبوظبي، واسطنبول وذلك ابتداء من 17 يناير 2021.

وتبدأ هذه الخدمة برحلتين أسبوعيتين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين، وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران، مارتن درو، إنه "مع استئناف الاتحاد لرحلاتها تدريجياً على شبكة وجهاتها العالمية، فإننا نتطلع لاستئناف خدماتنا إلى إسطنبول. خلال الأشهر القليلة الماضية، اغتنمت الشركة كل فرصة ممكنة لتحسين عملياتها، بما في ذلك توفير فحص فيروس كورونا المستجد مجاناً للضيوف المسافرين من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التأمين الصحي لجميع المسافرين".