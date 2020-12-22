تترقب شركات الطيران الأميركية، تمرير مشروع قانون الإصلاح الذي قدمته إدارة الطيران الفيدرالية إلى الكونغرس قريبا.

ويهدف القانون إلى إصلاح حالات الفشل في الطائرات التي تم الكشف عنها بعد حادثتي ماكس 737، وذلك من خلال تنفيذ مصنعي الطائرات وخصوصا بوينغ متطلبات أنظمة الأمن والسلامة الجديدة وتحديث البرمجيات ومراجعة التصاميم لضمان جاهزية الطائرات للخدمة.

كما يضيف القانون الجديد بندا يسمح لإدارة الطيران الفيدرالي بإنفاق 27 مليون دولار سنويا لتعيين خبراء للتعامل مع حالات فشل الطائرات وطريقة تعامل الطيارين معها.

وكانت بوينغ قد وافقت على إنفاق 12 مليون دولار لإجراء تحسينات داخلية وسد ثغرات أمنية لكن التحقيقات تشير إلى انتهاكات مما قد يؤدي إلى عقوبات محتملة.