أفادت وثيقة أن ألمانيا فرضت حظر سفر على القادمين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا سيظل ساريا حتى 6 يناير / كانون الثاني.

وأضافت الوثيقة أنه يُحظر على السكك الحديدية والحافلات وشركات الشحن والطيران الجوي نقل المسافرين من هذه الجهات إلى ألمانيا.

وتابعت أنه يمكن للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد العودة لديارهم اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني لكن أي رحلات طيران يجب أن تحصل على موافقة السلطات.

وأمس، حظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وعلى مستوى الدول العربية، علقت السعودية مختلف رحلات السفر جوا وبرا لمدة أسبوع، فيما علقت الكويت رحلات الطيران التجاري، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية احترازيا.

من جانبها، علقت روسيا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع، كما فرضت سويسرا حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، فيما أعلنت كل من هونغ كونغ والهند حظر الرحلات من بريطانيا.

واستبعد خبير الطيران الكابتن باسل عبيدات في مقابلة مع "العربية"، استمرار الإغلاقات الحالية في المطارات كما حصل في شهر مارس الماضي، بسبب أن العالم أصبح أكثر جاهزية لمواجهة أي تحول بالجائحة.