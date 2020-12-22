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أميركا لن تطلب فحص كورونا للمسافرين من بريطانيا

A passenger wearing PPE, including a face mask as a precautionary measure against COVID-19, arrives at Terminal 1 of Manchester Airport in northern England, on June 8, 2020. (AFP)
مسافر بأحد المطارات البريطانية
فيروس كورونا

أميركا لن تطلب فحص كورونا للمسافرين من بريطانيا

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العربية.نت

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نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة لن تطلب فحص كورونا للمسافرين القادمين من بريطانيا.

وعلقت روسيا رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم رصدها في بريطانيا، بحسب أسوشيتد برس.

بريطانيا كانت واحدة من 16 دولة استأنفت روسيا رحلاتها الجوية معها بعد إغلاق حدودها في مارس/آذار الماضي للحد من تفشي الفيروس.

وقالت يوليا سبيفاكوفا المستشارة الإعلامية لشركة إيروفلوت" ألغت شركة طيران إيروفلوت رحلاتها المتجهة للندن اعتبارا من منتصف ليل 22 ديسمبر ولمدة سبعة أيام، الإلغاء تم بالتوافق مع قرار الحكومة (الروسية)".

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روسيا، التي سجلت حتى الآن أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 51 ألف حالة وفاة في الجائحة، تشهد الآن موجة تفش سريع ثانية هذا الخريف، حيث تتجاوز أعداد الإصابات والوفيات بشكل كبير تلك التي سجلت في الربيع.

وبدأت روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، عملية تلقيح واسعة في روسيا باستخدام لقاح "سبوتنيك 5 " وهو لقاح تم تطويره محليا لفيروس كورونا، ولم يكمل بعد الدراسات المتقدمة بين عشرات الآلاف من الأشخاص لضمان سلامته وفعاليته.

وطمأن كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، الذي يمول تطوير سبوتنيك 5، أمس الاثنين إلى أن اللقاح عالي الفعالية في مكافحة طفرة الفيروس التي رصدت في أوروبا.

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