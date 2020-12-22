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الاتحاد الأوروبي يوصي مواطنيه بعدم السفر إلى بريطانيا

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الاتحاد الأوروبي يوصي مواطنيه بعدم السفر إلى بريطانيا

إلا للضرورة

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دبي - العربية.نت

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أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مواطنيه بعدم السفر إلى بريطانيا إلا للضرورة، وفي الوقت ذاته أوصى الدول الأعضاء برفع حظر السفر إلى بريطانيا.

وأفادت وثيقة أن ألمانيا فرضت حظر سفر على القادمين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا سيظل ساريا حتى 6 يناير / كانون الثاني.

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وأضافت الوثيقة أنه يُحظر على السكك الحديدية والحافلات وشركات الشحن والطيران الجوي نقل المسافرين من هذه الجهات إلى ألمانيا.

وتابعت أنه يمكن للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد العودة لديارهم اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني لكن أي رحلات طيران يجب أن تحصل على موافقة السلطات.

وأمس، حظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

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