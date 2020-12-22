أكد باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام في مصر، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني.

وحظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وعلى مستوى الدول العربية، علقت السعودية مختلف رحلات السفر جوا وبرا لمدة أسبوع، فيما علقت الكويت رحلات الطيران التجاري، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية احترازيا.

وقررت سلطنة عُمان منع الدخول والخروج من كافة المنافذ لمدة أسبوع، بينما علقت تونس الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، فيما حظرت الجزائر أي عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، وعلق الأردن الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وقالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي إنها تطلب للحجوزات السارية حتى 24 ديسمبر، من جميع المسافرين من المملكة المتحدة، تقديم نتيجة فحص طبي تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا تمتد صلاحيتها لاثنتين وسبعين ساعة على الأكثر قبل وقت مغادرتهم.

بدوره أعلن السودان إغلاق مطار الخرطوم 15 يوما أمام الرحلات القادمة من هولندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

واستبعد خبير الطيران الكابتن باسل عبيدات في مقابلة مع "العربية"، استمرار الإغلاقات الحالية في المطارات كما حصل في شهر مارس الماضي، بسبب أن العالم أصبح أكثر جاهزية لمواجهة أي تحول بالجائحة.

من جانبها، علقت روسيا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع، كما فرضت سويسرا حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، فيما أعلنت كل من هونغ كونغ والهند حظر الرحلات من بريطانيا.

وقالت الهند إنها ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى نهاية العام، بينما أعلنت كندا تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا أيضا. كما مددت بلجيكا حظر السفر إلى بريطانيا ليوم إضافي.

وطالبت إسبانيا باستجابة أوروبية منسقة بشأن السفر من وإلى بريطانيا بعد تحور كورونا، فيما قالت الحكومة الألمانية، إن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا سيبدأ منتصف ليلة الأحد الماضي.

من جانب آخر قال مراسل قناة "العربية" في باريس إن فرنسا تبحث تعليق الرحلات إلى بريطانيا. بدورها قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتباراً من الأحد الماضي.