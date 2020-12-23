أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن إعادة استقبال الإمارة رسمياً للسيّاح الدوليين، وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري، من قائمة الدول الخضراء، وعددها 16 دولة بينها المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن السياح القادمين من الدول المسموح لها يمكنهم الدخول بمجرد إبراز نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية خلال 96 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء اختبار آخر لحظة وصولهم إلى مطار أبوظبي، على أن تصدر نتائج الاختبار خلال 90 دقيقة، وبالتالي، لن يحتاج هؤلاء المسافرون للخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام عند وصولهم إلى أبوظبي.

وتضم قائمة الدول الخضراء، وفقاً لآخر تحديث كلاً من: أستراليا وبروناي والصين واليونان وجرينلاند وهونغ كونغ وماليزيا وموريشيوس ونيوزيلاندا، وسنغافورة وتايوان وطاجيكستان وتايلاند وفيتنام وأوزبكستان، بالإضافة إلى السعودية.

ويجري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

بينما تستمر في تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة الرامية لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، حيث سيتعيّن على السياح القادمين من جميع أنحاء العالم الخضوع لسلسلة من الإجراءات لدخول الإمارة.

وتطبق إمارة أبوظبي آلية حازمة وسياسات إرشادية ملزمة يتم تحديثها باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة لسكانها وزوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم.

كما حققت جهود أبوظبي نجاحا كبيراً لمبادراتها وإجراءاتها لاحتواء انتشار COVID-19 مع تسهيل استمرار النشاط الاقتصادي، حيث حافظت على معدل منخفض بشكل استثنائي بنسبة 0.39% من الحالات المؤكدة في إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها.