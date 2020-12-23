أعلنت الحكومة المصرية، أنه تم بحث دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، من خلال وزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة، وغرفة الشركات السياحية، وأنه تم التواصل مع مؤسسة "مصر الخير"، لتقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمة.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية، الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، إنه تم الاتفاق على تحمل مؤسسة مصر الخير لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأوضحت أن التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.

وأكدت الوزيرة المصرية أن الأولوية لتحمل نفقات الإقامة لمن كانت رحلاتهم مقررة اليوم وغدا، وتدريجيًا حتى انتهاء الأسبوع المعلن من الجانب الكويتي لتعليق حركة الطيران من وإلى دولة الكويت.

وأشارت إلى أنه إذا امتدت فترة تعليق الطيران بدولة الكويت، فسيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والشركات السياحية الحاجزين بها رحلاتهم إلى الإمارات كدولة "ترانزيت"، وسيتم العرض على المصريين العالقين العودة إلى مصر.

وكشفت "عبيد" أن وزارة الهجرة قامت بطرح استمارة تسجيل للعالقين أظهرت وجود نحو 90% منهم بالإمارات في طريقهم إلى الكويت.