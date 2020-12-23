توفر شركات الطيران في الإمارات ثلاثة خيارات تقليدية أمام المسافرين، الذين سبق وحجزوا للسفر إلى الوجهات التي أغلقت حدودها، بسبب إجراءات الحد من انتشار كورونا.

وتتضمن الخيارات الثلاثة إما إرجاع سعر التذكرة للمسافر أو إعادة الحجز على وجهة أخرى بما يعادل قيمة التذكرة أو منح المسافر قسيمة بقيمة التذكرة للحجز في وقت آخر، وفقاً لجريدة البيان الإماراتية.

وكانت الناقلات الوطنية الإماراتية علّقت رحلاتها الجوية من وإلى السعودية والكويت وعُمان لحين إشعار آخر، بسبب إغلاق الحدود، وتماشياً مع التوجيهات الصادرة عن البلدان الثلاثة.

وإثر هذا الخطوة، تسود حالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى العملاء بشأن حجوزاتهم.

وقال ياسين دياب، المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، إن المؤشرات الأولية لحركة حجوزات السفر خلال فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية تشير إلى وجود حالة من القلق لدى العملاء لاسيما في ظل تلقي مئات الاستفسارات حول مصير الحجوزات المسبقة.

وأضاف، أنه في حال تمديد مدة الإغلاق لفترة أخرى قد يتسبب ذلك في إلغاء حجوزات آلاف العملاء خصوصاً المرتبطة بعطلة رأس السنة.

وقال علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيجن لإدارة الوجهات للسياحة إن الأمر يضع حجوزات الطيران لعطلة أعياد الميلاد في مصير مجهول.