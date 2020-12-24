تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021، إلى نحو 0.7%، لكنه كان من الممكن أن يحقق نموا بنسبة 2.7% حال فصل قطاع السياحة، الذي انكمش بنحو 66% ولا يزال يعاني من تداعيات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الربع السابق.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن القطاع الصناعي لم يتعاف بعد، بل تراجع أداؤه مقارنة بالربع المناظر في العام المالي السابق.

وأوضحت أن المؤشرات المبدئية تظهر تحقيق العديد من القطاعات والأنشطة ارتفاعا في النمو على أساس سنوي رغم استمرار أزمة فيروس "كوفيد-19"، بما في ذلك النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم. وكذلك نجحت بعض القطاعات في الحفاظ على معدلات نمو قريبة من العام المالي الماضي، ومن بينها تكرير البترول وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات.

لكن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد ما بين 2.8% إلى 4% خلال العام المالي المقبل 2021 / 2022، وفق تصريحات حديثة لوزير المالية محمد معيط.

وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة "فيتش سولوشنز"، أن الاقتصاد المصري نجح في تفادي الانكماش، متوقعا أن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيا هذا العام في منطقة الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، تعول الحكومة المصرية على معرض "اكسبو دبي 2020" لتعزيز القطاع السياحي. وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري بمصر، أحمد مغاوري، إن مشاركة مصر في المعرض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة. وأوضح مغاوري، أنه تم تغيير التصاميم الخاصة بالمعرض لتتلاءم مع رؤية مصر الحالية والمستقبلية في منظومة التكامل العالمي.

وذكر أنه تم الانتهاء من حصر الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي سيضمها المعرض، وأنه جارٍ حاليا حصر فعاليات التي ستقدمها وزارتا "النقل" والأوقاف" في الحدث العالمي.

ولفت إلى أن الجناح المصري سيشمل فعاليات داخل الجناح وخارجها وتضم الفعاليات الاقتصادية عقد ندوات للتعريف بمصر كواجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية، بالإضافة إلى المشاريع القومية التي تقوم بها كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية بين الحكومة ورجال الأعمال المصريين ونظائرهم من مختلف دول العالم.

وأشار مغاوري إلى أن مصر تستهدف عقدا من ألف إلى 5 آلاف لقاء، والتي ستركز على المبادرات التي قامت بها مصر في مختلف مناحي التنمية والتي تضم المرأة والصحة وذوي الهمم، كما ستكون فرصة للتنسيق الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والإفريقية.

وذكر أن التمثيل التجاري يسعى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة مصر للطيران لجذب مليون سائح لمصر في النصف الثاني من المعرض والذي يمتد حتى نهاية عام 2021، بمتوسط عائد يبلغ نحو 4 ملايين جنيه.