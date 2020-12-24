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بعد تعافيه من كورونا.. ساويرس يتوقع عودة النشاط السياحي الصيف المقبل 

سياحة

بعد تعافيه من كورونا.. ساويرس يتوقع عودة النشاط السياحي الصيف المقبل 

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، إنه من المتوقع أن ينتعش القطاع السياحي من تداعيات كورونا خلال الصيف المقبل.

وأضاف في حديثه مع العربية "على الأقل أمامنا 4 إلى 5 أشهر حتى يتم التطعيم بأعداد كبيرة".

وأوضح أنه من المتوقع أن تعود السياحة خلال فصلي الصيف والشتاء القادمين، مؤكدا أن الإقامات في الوجهات السياحية ستكون أطول الفترة المقبلة بسبب التقنيات الحديثة، التي تمكن الأشخاص من العمل من منازلهم وهو ما يمكنهم من العمل في الوجهات السياحية.

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وأشار إلى أن أكبر الفنادق التي تعتمد على الأعمال ستكون الأكثر تأثرا، إذ إن السفر بغرض العمل سيقل على نحو كبير.

وعن تأثر أعمال شركته من تداعيات كورونا، قال ساويرس، إن المنتجع التابع للشركة في سويسرا شهد إقبالا أكبر من العام الماضي، بدعم السياحة المحلية، كما كان هناك استقرار في منتجع الجونة، فيما تأثرت سلبا منتجعات الشركة في منتنيجرو وسلطنة عمان.

ونمت إيرادات أوراسكوم للتنمية، بالربع الثالث، بـ 33% بدافع عودة الحركة إلى الفنادق، والإيرادات من سوق العقارات ارتفعت من 630 مليون جنيه إلى 830 مليون جنيه.

وبلغت نسبة الإشغال في فنادق الجونة 19% في الربع الثالث، مقارنة بـ83% العام الماضي.

وأعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" عن نمو أرباحها بنسبة 76% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 189.03 مليون جنيه، مقابل 107.4 مليون جنيه بالربع الثالث من العام الماضي.

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