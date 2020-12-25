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هبوط أعداد الوافدين الأجانب لتركيا 61.39% في نوفمبر

تركيا - كورونا
سياحة تركيا
سياحة

هبوط أعداد الوافدين الأجانب لتركيا 61.39% في نوفمبر

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أسطنبول - رويترز

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كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 61.93% على أساس سنوي في نوفمبر ليبلغ 833 ألفا و991، إذ يعاني القطاع من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهراً الأولى من العام 71.95% على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.

ونشرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2% إلى 4.04 مليار دولار.

وتعتبر السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لتركيا التي تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03% إلى 9.46 مليون.

إلى ذلك، أشارت بيانات من معهد الإحصاء التركي إلى أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

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