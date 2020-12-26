ضم المجلس الدولي للسياحة والسفر، مصر، إلى قائمة تضمنت 200 وجهة سياحية آمنة للسفر والسياحة، حصلت على خاتم السفر الآمن.

كان المجلس الدولي للسياحة والسفر، قد أطلق خاتم السفر الآمن في مايو الماضي، بهدف استعادة ثقة المسافرين والسائحين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالمياً، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان، أشارت وزارة السياحة والآثار المصرية، إلى أن تقرير المجلس أشار إلى حصول 200 وجهة سياحية حول العالم خلال العام الجاري على خاتم السفر الآمن، لافتة إلى أن مصر جاءت من بين هذه الوجهات والمقاصد السياحية الشهيرة التي حصلت على الخاتم.

وأوضحت أن حصول مصر على الخاتم يأتي في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الوافدة إليها وضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

وأوضح المجلس الدولي للسياحة، أن الحصول على هذا الخاتم يتيح للمسافرين فرصة لتمييز المقاصد التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للسلامة الصحية حول العالم، والتي تضع صحة وسلامة المسافرين إليها على رأس أولوياتها مما يمكنهم من القيام برحلات آمنة بها.

وقالت رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، جلوريا جيفارا، إن ارتفاع عدد المقاصد التي حصلت على هذا الخاتم إلى 200 جهة يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها هذه المقاصد، كما يؤكد على التعاون الذي يتم لإعادة بناء ثقة المسافرين والسائحين في جميع أنحاء العالم وإحياء قطاع السفر والسياحة الدولي.