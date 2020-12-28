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مصر للطيران تشغل رحلاتها المغادرة من السعودية وتستأنفها مع مسقط

مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
مصر للطيران

مصر للطيران تشغل رحلاتها المغادرة من السعودية وتستأنفها مع مسقط

وفقا لضوابط وشروط الدولتين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت عن موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من يوم أمس الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة، بينما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، عن تمديد تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران، على صفحتها بموقع فيسبوك، عن استئناف رحلاتها بين القاهرة ومسقط اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.

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وطالبت مصر للطيران من عملائها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.

وكذلك توفير العملاء المسافرين إلى مسقط التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) لمدة شهر واحد.

وكانت سلطنة عمان، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن إعادة فتح المنافذ البرية والجوية اعتبار من يوم الثلاثاء، ووضعت شروطا عدة لدخول البلاد، منها شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا.

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