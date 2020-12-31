أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.

وأضافت وزيرة الهجرة في بيان، أنه جرى تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، مشيرة إلى أن الشركات قد أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم نشر الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل بالخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة.

ويأتي استمرارا لعمل غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة العالقين المصريين بدولة الإمارات خلال عودتهم إلى دولة الكويت عقب تعليق حركة الطيران الكويتي، والتواصل والتنسيق بين وزارة الهجرة، ووزارة السياحة والآثار.

وفي السياق ذاته، طالبت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

ومن جهته، قال وزير السياحة والآثار خالد العناني، إن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءات للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات.

وكانت الكويت قد أعلنت عن إعادة فتح أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 2 يناير 2021.