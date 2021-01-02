  • مباشر
اللغة

بسبب إصابات حفلات رأس السنة.. دولة عربية تتجه للإغلاق

A sign reading Beirut is seen among Christmas decorations in downtown Beirut. (Reuters)
مسؤولة لبنانية: 70% من إصابات كورونا بسبب تجمعات الأعياد والسهرات
فيروس كورونا

بسبب إصابات حفلات رأس السنة.. دولة عربية تتجه للإغلاق

متابع الغاء المتابعة

بيروت - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حذر خبراء القطاع الصحي السبت من أن لبنان يتجه إلى وضع صحي "كارثي" بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال فترة الأعياد فيما تقترب المستشفيات من الوصول إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وأعلنت بترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية لوكالة فرانس برس أن اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ستجتمع خلال النهار لإصدار توصية للسلطات بفرض إغلاق جديد للبلاد لثلاثة أسابيع.

وشهد لبنان عدة إجراءات إغلاق منذ شباط/فبراير 2020 كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن تم تخفيف القيود بعد ذلك ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال فترة الأعياد.

الخميس سجل لبنان أكثر من 3500 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية للحالات. وبلغ عدد الإصابات الاجمالي 183 ألفا و888 حتى الآن حسب الحصيلة الرسمية، من أصل عدد سكان يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة بينهم نحو 1,5 مليون لاجئ.

تعرف على قائمة أكثر 10 أسهم نشاطاً ببورصة مصر قصص خاصة البورصة المصرية تعرف على قائمة أكثر 10 أسهم نشاطاً ببورصة مصر

والسبت تحدث نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن وضع "كارثي" قائلا لوكالة فرانس برس إن المستشفيات الخاصة الخمسين في لبنان التي تستقبل مرضى كوفيد-19 باتت "شبه ممتلئة".

وأوضح أن هذه المستشفيات تخصص 850 سريرا للمرضى المصابين بينهم 300 في العناية الفائقة قائلا إن "المرضى يصطفون في الطوارئ في انتظار تأمين سرير".

من جهتها قالت بترا خوري إن "المشكلة هي أنه حين يدخل مريض ما إلى العناية المركزة فإنه يبقى فيها ثلاثة أسابيع" ما يؤخر إمكانية إدخال مرضى آخرين.

وأضافت أن "التجمعات والسهرات الخاصة التي نظمت في عيد الميلاد ورأس السنة" ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع عدد الإصابات موضحة أنها "شكلت أكثر من 70% من الحالات الإيجابية" التي سجلت في الأيام الماضية.

وتابعت أن وحدات العناية المركزة في مستشفيات بيروت باتت ممتلئة "بنسبة أكثر من 90%".

وفي انتظار قرار من السلطات حول احتمال فرض إغلاق جديد، عبّر الصليب الأحمر اللبناني عن خشيته من الأسوأ.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة فرانس برس "العديد من مستشفيات بيروت طلبت منا عدم نقل المرضى اليها. بالتالي نحن ننقلهم إلى مستشفيات البقاع (شرق) والنبطية (جنوب)".

إلى جانب الأزمة الصحية الخطيرة، يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية أدت الى ارتفاع الفقر بمعدل الضعفين بحسب الامم المتحدة.

وسيتسلم لبنان في شباط/فبراير أول شحنة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية

الأكثر قراءة

قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد