افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، منتجع سويس إنتر ناشيونال بمدينة القصيم السياحية بمحافظة عنيزة، أحد استثمارات بلدية المحافظة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين القصيم المهندس محمد المجلي، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ووكيل المحافظة سعد السليم.

واستمع الحضور إلى شرح عن المنتجع المقام بتكلفة تزيد عن 80 مليون ريال، بمساحة إجمالية تزيد عن 75 ألف م2 الذي سيسهم في تعزيز القطاع السياحي وتنميته، حيث يحوي أكثر من 50 شاليها بمساحة لكل شاليه 550 م2 تلاه عرضٌ مرئيٌّ عن المنتجع وتفاصيل بنائه.

عقب ذلك شهد أمير منطقة القصيم توقيع عدد من مذكرات التفاهم تهدف لتوظيف الشباب وتمكين الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت أولى المذكرات بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وقعها مدير التدريب التقني بالمنطقة محمد المذن، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة ووقعها رئيس مجلس إدارة الغرفة نزار الحركان.

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية بين الجمعية التعاونية السياحية بمحافظة عنيزة وقعها المدير التنفيذي بندر الجنيني، والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة وقعها الأمين العام للغرفة عادل الرشيد، والثالثة والأخيرة مذكرة تفاهم بين شركة سويس إنترناشيونال وجمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية.

وأكد أمير القصيم في كلمة له أن دعم الدولة شجَّع على الاستثمار في السياحة والصناعة وفي مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحاجة لا تزال موجودة لمزيد من جذب الاستثمارات وتنميتها بالمنطقة, والتسهيل للمجالات والفرص الاستثمارية كافة كون افتتاح كل مشروع سيسهم في تعزيز المجال السياحي للمنطقة, مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في إيجاد العديد من الوظائف لأبناء المنطقة.

وثمن الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، الجهود التي بذلت في تنفيذ المشروع الحيوي من قبل أمانة المنطقة وبلدية عنيزة وقطاع السياحة في مجال تطوير القطاع السياحي وتقديم العديد من الخدمات.