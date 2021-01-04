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مطارات دبي توقع اتفاقا لتوزيع 300 طن لقاح كورونا يومياً

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا
اقتصاد دبي

مطارات دبي توقع اتفاقا لتوزيع 300 طن لقاح كورونا يومياً

مع شركة جي.إم.آر حيدر آباد 

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دبي - رويترز

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قالت شركتا مطارات دبي وجي.إم.آر حيدر آباد، المشغلة لمطار حيدر آباد، اليوم الاثنين، إنهما توصلتا لاتفاق لتوزيع لقاحات كوفيد-19 يهدف لمناولة ما يصل إلى 300 طن من اللقاحات يوميا.

ويربط ممر اللقاحات بين دبي وحيدر آباد بين شركات تصنيع لقاحات في الهند والأسواق في جميع أنحاء العالم من خلال مركز الشحن بمطار دبي الدولي.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي: "من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطلب على توزيع فعال وآمن ومحل ثقة لكميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم في الأشهر المقبلة".

وأضاف "أردنا أن نكون مستعدين لتلبية هذا الطلب". وحيدر آباد هي عاصمة ناشئة للقاحات، ويوجد خمسة منتجين رئيسيين للقاحات في محيطها".

ووافقت الهند، التي سجلت ثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أمس الأحد على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، أحدهما طورته شركة أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد، والآخر من صنع شركة بهارات بيوتك المحلية.

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