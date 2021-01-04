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مصر للطيران تطرح تخفيض 20%؜ على جميع رحلاتها الدولية

مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
مصر للطيران

مصر للطيران تطرح تخفيض 20%؜ على جميع رحلاتها الدولية

من وإلى مصر بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 20% علي أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتي 31 يناير الحالي، وفقا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار رشدي زكريا.

وأضاف زكريا، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يمكن للعملاء المسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتي 14 يناير الجاري فقط، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021.

من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين الي مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة بـ 72 ساعة.

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