أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها عرض تذكرتين بسعر تذكرة واحدة لنحو 11 وجهة.

وأكدت الشركة التي تعد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على اشتراط أن يقوم جميع المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر قبل مغادرتهم وأيضًا عند وصولهم لأبوظبي.

ويتيح العرض فرصة الاستمتاع برحلة هادئة وممتعة في أحد المنتجعات الفاخرة، أو زيارة إحدى المدن الأثرية العريقة، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع في استكشاف مدينة جديدة، على أن يتم السفر قبل 15 يونيو 2021.

وتبدأ أسعار التذاكر من أبوظبي إلى إسطنبول من 1,790 درهما فقط، وإلى دبلن من 3,830 درهمًا، وإلى تورونتو من 5,790 درهما، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

ويغطي العرض كافة درجات السفر على متن الاتحاد، حيث يبدأ سعر تذكرة درجة الأعمال من أبوظبي إلى المالديف من 8,750 درهمًا ومن أبوظبي إلى إسطنبول من 10,370 درهما.

ويضمن برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وإجراءات التعقيم الصارمة التي تتبعها الشركة أعلى مستويات النظافة على امتداد كافة مراحل سفر الضيوف. يشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة، الأول في القطاع، الحاصل على تدريبات خاصة لتوفير معلومات السفر الصحية والرعاية الأولية على الأرض وفي الأجواء.

ويبدأ العرض يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 يناير. ويسري لضيف مع مرافق واحد فقط عند كل عملية حجز، على أن يتم سفر المرافق على ذات الرحلة والتاريخ ودرجة السفر بصفته ضيفًا مرافقًا.