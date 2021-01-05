نفذت الخطوط السعودية خطتها التشغيلية للرِّحَلات الداخلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، التي يستمر العمل بها حتى يوم الأحد 4 جمادى الآخرة، حيث شغّلت أكثر من 4600 رحلة بين مختلف المحطات الداخلية بزيادة 5% فيما يتجاوز إجمالي السعة المقعدية 552.9 ألف مقعد بزيادة تبلغ نسبتها 12%.

وأكملت "السعودية" جميع استعداداتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخِدْمات الأرضية.

أيضا جندت الخطوط السعودية طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانيات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

وفي هذا السياق، فقد أسهمت خطط استثمار الأسطول الجديد لـ "السعودية" إلى جانب المتابعة الدقيقة والمراجعة الدائمة للخطة التشغيلية على مدار العام وفي مواسم الذروة، في توفير السعة المقعدية اللازمة مما أسهم وبشكل مباشر في حل أزمة الحجوزات وعدم توفر مقاعد على الرِّحَلات الداخلية.

يُذكر أن الخطوط السعودية مستمرة في تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة الضيوف والموظفين، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.