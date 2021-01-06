أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في الإمارات، عن عودة الرحلات السياحية والصحراوية في إمارة الشارقة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها وفق الدليل الإرشادي للرحلات السياحية الصحراوية ومنظمي الرحلات السياحية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي كدفعة قوية باتجاه معاودة الأنشطة السياحية مع تبني أفضل الممارسات الوقائية وتنظيم بروتوكولات الصحة وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية للسلامة، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان حماية السُياح والزوار والموظفين والمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، إن قرار استئناف الرحلات السياحية والصحراوية في الشارقة يمثل خطوةً متقدمة على درب العودة التدريجية لكافة الأنشطة السياحية، وذلك في إطار التنسيق الوثيق مع كافة الشركاء المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.

وأكّد المدفع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضع دعائم متينة لإعادة الزخم إلى القطاع السياحي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على صحة الموظفين والسُيّاح على حد السواء، بما يرسخ حضور الشارقة كوجهةٍ سياحية آمنة ومفضلة.

وأطلقت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ "كوفيد-19" لعودة الرحلات السياحية الصحراوية والدليل الإرشادي لمنظمي الرحلات السياحية في الشارقة، حيث يتضمنان تدابير احترازية للشركات، ما يتيح الفرصة أمام منظمي الرحلات السياحية والصحراوية لمراقبة ومتابعة تنفيذ التعليمات والتأكّد من مدى الالتزام بها.

وتابع رئيس الهيئة: "نواصل العمل عن كثب مع كافة الجهات المعنية لتكثيف وتوجيه الجهود المشتركة نحو توفير السبل الضامنة للحفاظ على السلامة العامة، فضلاً عن الاستمرار في إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين القطاع السياحي من تخطي تداعيات الجائحة العالمية وتسريع وتيرة التعافي للوصول إلى الانتعاش من جديد".