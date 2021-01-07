أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، تراجع 6.6% عن مستويات العام السابق في نوفمبر تشرين الثاني (-7.7% للعمليات الدولية).

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، تقلصت 20% في نوفمبر تشرين الثاني (21.3% للعمليات الدولية) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقال إن معامل حمولة الشحن الجوي في نوفمبر تشرين الثاني بلغ 58.2%.

إلى ذلك، شهدت الحركة الجوية العالمية انخفاضاً كبيراً بنسبة 60% لتبلغ 1.8 مليار مسافر فقط في عام 2020 وهو أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً، متأثرة بجائحة انتشار فيروس كورونا الذي دمر صناعة الطيران بعد أن أغلقت البلدان حدودها للحد من انتشاره.

وقال تقرير نشره موقع (AksjeBloggen) المتخصص برصد بيانات السفر، إن "عمليات الإلغاء الهائلة للرحلات الجوية منذ بداية عام 2020 تسببت في خسائر فادحة لأكبر شركات الطيران في العالم كما أدت الى انخفاض هائل في حركة المسافرين على خطوط الطيران".

وأظهرت بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن عدد الركاب المجدولين الذين تعاملت معهم صناعة الطيران العالمية قد ازداد على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث قفز من 1.9 مليار في عام 2004 إلى 4.5 مليار في عام 2019.

ويتبين من أحدث الأرقام لعام 2020 أنها في أقل مستوى منذ العام 2004، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أنه من المتوقع أن يتعافى هذا الرقم إلى 2.8 مليار في عام 2021، لكنه لا يزال أقل بنسبة 40% من تقديرات ما قبل جائحة "كورونا".