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الطلب العالمي على السفر تراجع 70.3% في نوفمبر 2020

السفر
تراجع قياسي للسفر بسبب كورونا
سياحة

الطلب العالمي على السفر تراجع 70.3% في نوفمبر 2020

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العربية.نت

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كشفت بيانات حديثة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تراجع إجمالي الطلب على السفر في نوفمبر (بحساب إيرادات كيلومترات المسافرين) 70.3% مقارنة به قبل عام.

وتراجعت الطاقة الاستيعابية في نوفمبر 58.6% عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 23 نقطة مئوية إلى 58%، وهو مستوى قياسي متدنٍ للشهر.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إن إجراء الفحوص هو أفضل السبل في رأينا لوقف انتشار الفيروس، وبدء التعافي الاقتصادي.

وتراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، 6.6% في نوفمبر 2020، عن مستويات العام السابق. (-7.7% للعمليات الدولية).

وتقلصت الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، 20% في نوفمبر (21.3% للعمليات الدولية)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وفقا لوكالة "رويترز".

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