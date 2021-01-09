أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، السبت استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السعودية إعادة فتح المجال الجوي ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل ساعات من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة.

كان بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا قد أكد على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن توقيع الاتفاق طي كامل للخلاف مع قطر.

من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم، مشيرا إلى أن بيان العلا أكد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس.