  • مباشر
اللغة

السماح للبحرينيين بالدخول للكويت عبر المنفذ البري

اقتصاد الكويت مناسبة
العاصمة الكويت
فيروس كورونا

السماح للبحرينيين بالدخول للكويت عبر المنفذ البري

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد سفير البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، أن الحالات المسموح لها من المواطنين البحرينيين بالدخول إلى الكويت، عن طريق المنفذ البري، هي ممّن له أقرباء من الدرجة الأولى فقط.

وأوضح السفير بحسب صحيفة الأيام البحرينية، أن الحالات الأخرى يمكنها الدخول عبر المنفذ الجوي، مع ضرورة وجود شهادة الخلو من فيروس كورونا بما لا يتجاوز 3 أيام للدخول من جميع المنافذ.

وأشار إلى أن المنفذين البريين في الكويت "نويصب والسالمي" سيكونان مفتوحين للدخول للأراضي الكويتية، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، مع التأكيد على أن السماح بالدخول البري للمواطنين البحرينيين سيقتصر على من لديهم أقارب من الدرجة الأولى فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي! أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي!
رفضوا مال إيران مقابل أحبابهم.. عائلات الأوكرانية يروون رفضوا مال إيران مقابل أحبابهم.. عائلات الأوكرانية يروون

الأكثر قراءة

هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر
السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس
شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول
فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير
تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد