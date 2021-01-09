أفاد سفير البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، أن الحالات المسموح لها من المواطنين البحرينيين بالدخول إلى الكويت، عن طريق المنفذ البري، هي ممّن له أقرباء من الدرجة الأولى فقط.

وأوضح السفير بحسب صحيفة الأيام البحرينية، أن الحالات الأخرى يمكنها الدخول عبر المنفذ الجوي، مع ضرورة وجود شهادة الخلو من فيروس كورونا بما لا يتجاوز 3 أيام للدخول من جميع المنافذ.

وأشار إلى أن المنفذين البريين في الكويت "نويصب والسالمي" سيكونان مفتوحين للدخول للأراضي الكويتية، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، مع التأكيد على أن السماح بالدخول البري للمواطنين البحرينيين سيقتصر على من لديهم أقارب من الدرجة الأولى فقط.