  • مباشر
اللغة

مطار البحرين.. افتتاح مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير

مطار البحرين
مطار البحرين
اقتصاد البحرين

مطار البحرين.. افتتاح مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير

المبنى الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، إن مبنى جديدا للمسافرين في مطار البحرين الدولي سيبدأ العمل في 28 يناير كانون الثاني.

وكان من المقرر افتتاح مشروع التوسعة، الجاري في إطار برنامج الرؤية الاقتصادية للبلاد حتى 2030، في أوائل 2020.

وأوضح بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن المبنى الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويا.

طيران الخليج البحرينية توقع 5 اتفاقيات خلال زيارة لإسرائيل سياحة وسفر البحرين وإسرائيل طيران الخليج البحرينية توقع 5 اتفاقيات خلال زيارة لإسرائيل

إلى ذلك، قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، في ديسمبر الماضي، إنها وقعت 5 اتفاقيات مع كيانات إسرائيلية أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى إسرائيل.

وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر أيلول. وكانت طيران الخليج قد وقعت مذكرة تفاهم مع الناقلة الإسرائيلية طيران العال.

وتوصلت الشركة البحرينية كذلك إلى اتفاق مع مجموعة تال أفييشن، تتولى الأخيرة بموجبه تمثيل طيران الخليج في إسرائيل.

وأبرمت شركة الطيران البحرينية اتفاقا مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتولي صيانة طائرات طيران الخليج التي تحط بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

ووقعت الشركة اتفاقا مع كيو.إيه.إس إسرائيل المحدودة يتعلق بالمناولة الأرضية والبضائع وخدمات المطار الأخرى، واتفاقا مع نيورست إسرائيل لتقديم الطعام على متن الطائرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رئيس أميركي طرد من حزبه.. وتحوّل لشخصية مكروهة رئيس أميركي طرد من حزبه.. وتحوّل لشخصية مكروهة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل

الأكثر قراءة

واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما! واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!
أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي! أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي!
وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا
بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي
بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية
اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد

قبل أن تذهب

القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر
القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر

اكتشف المزيد