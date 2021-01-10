قال ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، إن مبنى جديدا للمسافرين في مطار البحرين الدولي سيبدأ العمل في 28 يناير كانون الثاني.

وكان من المقرر افتتاح مشروع التوسعة، الجاري في إطار برنامج الرؤية الاقتصادية للبلاد حتى 2030، في أوائل 2020.

وأوضح بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن المبنى الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويا.

إلى ذلك، قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، في ديسمبر الماضي، إنها وقعت 5 اتفاقيات مع كيانات إسرائيلية أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى إسرائيل.

وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر أيلول. وكانت طيران الخليج قد وقعت مذكرة تفاهم مع الناقلة الإسرائيلية طيران العال.

وتوصلت الشركة البحرينية كذلك إلى اتفاق مع مجموعة تال أفييشن، تتولى الأخيرة بموجبه تمثيل طيران الخليج في إسرائيل.

وأبرمت شركة الطيران البحرينية اتفاقا مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتولي صيانة طائرات طيران الخليج التي تحط بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

ووقعت الشركة اتفاقا مع كيو.إيه.إس إسرائيل المحدودة يتعلق بالمناولة الأرضية والبضائع وخدمات المطار الأخرى، واتفاقا مع نيورست إسرائيل لتقديم الطعام على متن الطائرات.