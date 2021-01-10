أثرى أثرياء ومشاهير بريطانيا باتوا يتوجهون إلى الخارج وإلى دولة الإمارات على الوجه الأخص لأخذ لقاح كورونا الذي يتوفر في بلادهم للمسنين فقط.

هذا ما أشارت إليه نايتسبريدج سيركل، النادي البريطاني الخاص الذي يضم مشاهير وأثرياء يدفعون أكثر من ثلاثين ألف دولار سنويا لضمان عضويتهم.

وبحجة السفر لغاية العمل بعد دخول بريطانيا بإقفال تام بات أعضاء نايتسبريدج سيركل يقصدون دبي وأبوظبي في رحلات تتضمن أخذ اللقاح وتمضية الفترة بين الجرعتين في فنادق على البحر.

من جانبها، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" مدينة دبي بالوجهة السياحية التي يقصدها أشهر شخصيات العالم من نجوم ولاعبي كرة قدم ومؤثرين وغيرهم، بدءاً من نجم الكرة كريستيانو رونالدو وصولا إلى المذيعة البريطانية مايا جاما، وذلك في الوقت الذي تغلق فيه أوروبا أبوابها بسبب إجراءات مكافحة أزمة كورونا والسلالة الجديدة.

كما شهدت دبي تدفقاً للسياح الأوروبيين الآخرين من روسيا وفرنسا وغيرها مطلع عام 2021، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيل تايمز"، حيث تمكنوا من الاستمتاع بالمطاعم ومختلف المناطق الترفيهية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

علما أنه بعد إجراءات الإغلاق في دولة الإمارات، بدأت دبي بفتح اقتصادها تدريجياً في مايو الماضي، ومع إطلاق الدولة لبرنامج التطعيم السريع، صاحب ذلك زيادة ملحوظة في وتيرة الحجوزات في فنادق دبي إلى جانب انتعاش سوق العقارات، إذ بلغت معدلات الإشغال بدبي خلال الأسبوع الأول من ديسمبر نحو 66% وفقاً لمزود البيانات STR.