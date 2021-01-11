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هيثرو.. أعداد المسافرين تهوي 73% في 2020

British Airways flight crew wear protective face masks as they arrive at Terminal 5 at Heathrow airport in west London. (File photo: AFP)
شح في المسافرين بمطار هيثرو البريطاني
طيران

هيثرو.. أعداد المسافرين تهوي 73% في 2020

أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت ِأيضا 28% بالمطار البريطاني الأكثر ازدحاما عالميا

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رويترز

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أعلن مطار هيثرو بلندن، وهو الأكثر ازدحاما في بريطانيا، أن أعداد الركاب هبطت 73% في 2020 مع تدمير قيود كورونا كوفيد-19 السفر بالجو.

وقا المطار اليوم الاثنين إن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت ِأيضا 28% لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

وقال هيثرو إن أعداد الركاب في ديسمبر كانون الأول هوت 83% مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من كوفيد-19 واضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.

وتوجت أعداد المسافرين عاما قاتما لهيثرو الذي خسر في أكتوبر تشرين الأول لقب المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا أمام مطار شارل ديغول في باريس.

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