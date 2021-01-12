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مصر: أولى رحلات الطيران القطري تصل مطار برج العرب الخميس

مطار برج العرب
مطار برج العرب بمصر
اقتصاد مصر

مصر: أولى رحلات الطيران القطري تصل مطار برج العرب الخميس

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دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الطيران المصرية، اليوم الثلاثاء، إن أولى رحلات الطيران القطري تصل مطار برج العرب يوم الخميس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا، اليوم، إنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وأضاف في بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

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وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

وعادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، أمس الاثنين، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية.

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