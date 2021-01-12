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مشروع ضخم داخل "القدية".. وهذه تفاصيله

القدية 1
مشروع القدية
القدية

مشروع ضخم داخل "القدية".. وهذه تفاصيله

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العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "القدية للاستثمار" فيليب غاس إن الشركة تعمل على مشروع تطوير عقاري مهم داخل "القدية" يضم مساكن وعقارات تجارية ومكتبية وفرصا لاستقطاب الشركات للعمل فيه.

وأضاف فى تصريح صحافي الأول من أمس، أن المشروع يضم مكوناً أساسياً خاصاً بالرياضة، سيتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الرياضة لاستضافة جزء من الأنشطة الرياضية والرياضيين خاصة في الألعاب الآسيوية، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وأكد أن الشركة ستبدأ في إنشاء المرحلة الأولى للمشروع خلال العام الجاري، مبيناً أن أعمال البنية التحتية المنفذة حتى الآن متوافقة مع نطاق المشروع وتسير وفق المخطط له ولم تتأثر بجائحة كورونا.

وكشف عن افتتاح مجموعة من الأنشطة في 2023 كحديقة "Six Flags" ومنطقة الترفيه، مشيراً إلى أن أولوية المشروع العمل مع الشركات السعودية لتطوير الاقتصاد المحلي، ويتم اللجوء إلى الشركات العالمية في حالة عدم توفر الخبرات.

وأضاف أن مشروع القدية هو جزء من استراتيجية المملكة الخاصة بالسياحة.

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