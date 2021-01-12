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أكبر هبوط لتسليمات طائرات بوينغ منذ 43 عاماً

الطائرة بوينغ 777 إكس
طائرة من بوينغ
طيران

أكبر هبوط لتسليمات طائرات بوينغ منذ 43 عاماً

الشركة سلمت 157 طائرة في 2020 بينها 27 طائرة 737 ماكس

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العربية.نت

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أظهرت بيانات من شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات الثلاثاء أن تسليمات الطائرات إلى الزبائن انخفضت حوالي 60% في 2020، وهو أكبر هبوط في 43 عاما.

وأظهرت البيانات أن بوينغ لم تسلم العام الماضي أي طائرات من طراز 787 دريملاينر.

وسلًمت الشركة 157 طائرة في 2020، من بينها 39 طائرة في ديسمبر كانون الأول شملت 27 طائرة 737 ماكس بحسب "رويترز".

والشهر الحالي، وافقت بوينغ على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية مع وزارة العدل الأميركية، التي اتهمت الشركة بإخفاء معلومات عن طائرتها 737 ماكس التي كانت متورطة في حادثي تحطم أودى بحياة 346 شخصاً، حسب ما أعلن المدعون الفيدراليون.

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اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة يغلق تحقيق وزارة العدل لمدة عامين تقريبا ويسقط جميع التهم بعد 3 سنوات إذا لم تكن هناك انتهاكات إضافية. وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

وقال الادعاء إن بوينغ تآمرت "عن علم وعن عمد" للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال تقويض قدرة إدارة الطيران الفيدرالية على تقييم سلامة الطائرة.

وذكرت وزارة العدل أن بوينغ اعترفت بأن اثنين من الطيارين الفنيين لطراز 737 ماكس "خدعا" إدارة الطيران الفيدرالية حول قدرات نظام مراقبة الطيران على الطائرتين، وهما برنامج تورط فيما بعد في الحادثين.

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