أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن تعزيز علاقة الشراكة القائمة مع "سبايس جيت" شركة الطيران الأكثر شعبية في الهند من حيث عدد المسافرين، وإضافة وجهات جديدة تربط الإمارة مع العديد من المدن والأقاليم في الهند. وبحسب بيان صحافي تؤكد هذه الخطوة على أهمية الدور الذي يلعبه المطار في ترسيخ حضور رأس الخيمة على خارطة السفر في المنطقة.

وسيكون متاحاً أمام المسافرين مع شركة "سبايس جيت"، الوصول مباشرة إلى مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور من رأس الخيمة، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات على محور دلهي - رأس الخيمة - دلهي. وتأتي إضافة الوجهات الخمس الجدد وزيادة عدد الخدمات من مطار أنديرا غاندي الدولي بعد شهرين فقط من قيام شركة الطيران بتشغيل أولى رحلاتها إلى دلهي من مطار رأس الخيمة الدولي.

وفي هذا السياق، أكد متحدثون من "سبايس جيت" ومطار رأس الخيمة الدولي أن هذا التطور جاء تلبية للطلب المتزايد على خدمات الركاب بين الهند والإمارات، على عكس ما يشهده القطاع من تراجع في الطلب على خدمة السفر. وأوضح المتحدثون أن هذه الخطوة مؤشر لبداية حقبة جديدة من الربط القوي بين الهند ورأس الخيمة، انطلق العمل فيها بالتزامن مع أولى رحلات "سبايس جيت" للركاب من الإمارة في نوفمبر من العام الماضي.

بدوره قال سانجاي خانا، المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: "ننظر إلى شركة" سبايس جيت" باعتبارها شريكاً استراتيجياً وهي تلعب دوراً محورياً في دعم خططنا لتوسيع قائمة وجهاتنا فمنذ توقيع مذكرة التفاهم معهم عام 2019. ويتمثل هدفنا في توفير المزيد من الخدمات إلى عدد أكبر من الوجهات في شبه القارة الهندية والعالم. ونحن على ثقة بأن قائمة الوجهات الجديدة التي توفرها "سبايس جيت" ستسهم في تعزيز دورنا كمركز نقل حيوي في دولة الإمارات".

وأضاف: "نتطلع إلى القيام بدور مهم في دعم جهود الإمارة الرامية لاستقطاب 2.9 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2025 والمساهمة في تنويع مصادر الدخل المحلي لرأس الخيمة من خلال دعم القطاع السياحي الذي يعد مقوماً أساسياً للتنمية المستدامة. نعمل حالياً على جذب المزيد من شركات الطيران إلى المطار، ونتوقع أن تنمو عملياتنا بشكل كبير هذا العام وذلك في ضوء العودة المتوقعة للنشاط الاقتصادي بعد كوفيد-19 وتزامناً مع استضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر المقبل".