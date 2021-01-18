  • مباشر
اللغة

دبي: هدية بـ 1.63 مليون دولار لزائري مهرجان التسوق

مهرجان دبي للتسوق
مهرجان دبي للتسوق
دبي

دبي: هدية بـ 1.63 مليون دولار لزائري مهرجان التسوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين الجائزة الأضخم في تاريخه وهي سيارة "دبليو موتورز" نوع "فينير سوبر سبورت" بنسخة دبي الحصرية والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم (1.63 مليون دولار) .

يأتي تقديم الجائزة من خلال الشراكة التي أبرمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق- وشركتي "اي ديلز" و "دبليو موتورز "، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مهرجان دبي للتسوق بهدف مواكبة توجه النشاط التجاري نحو العالم الرقمي والتجارة الإلكترونية.

ويمكن المشاركة في السحب عبر تطبيق "اي ديلز" أو الموقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك من خلال شراء نموذج مصغر لسيارة "فينير" بقيمة 1500درهم حيث سيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصا لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة على مستوى العالم .

ويمكن للجمهور المشاركة في السحب على سيارة "فينير سوبرسبورت" عبر زيارة www.idealz.com أو من خلال تطبيق "اي ديلز" على هواتف أ"ندرويد" و "اي او اس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"كاوبوي ترمب".. اعتقال مسؤول تورط بغزو الكونغرس
حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران

الأكثر قراءة

علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش
فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل
بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل
رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب! لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!
بعد الأسماك والسلمون.. كورونا في المثلجات والآيس كريم! بعد الأسماك والسلمون.. كورونا في المثلجات والآيس كريم!

قبل أن تذهب

هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟
هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟

اكتشف المزيد