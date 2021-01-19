وقع مطار رأس الخيمة الدولي مذكرة تفاهم مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بهدف توفير ربط مباشر بين إمارة رأس الخيمة ومملكة البحرين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت من قبل سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، والقبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وتعد هذه الخطوة إيذاناً بمرحلة جديدة من عمليات مطار رأس الخيمة الذي يعمل على ترسيخ مكانته مركزاً رئيسياً للنقل والعمليات اللوجستية في الدولة.

وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز دور ومكانة المطار في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، ففي نوفمبر من العام الماضي، بدأ المطار خدمات الركاب مع شركة الطيران الهندية سبايس جيت التي تطير من دلهي، مع إضافة مومباي، ولكناو، وكوشين في بداية هذا العام، إلى جانب زيادة الرحلات من العاصمة الهندية.

وبدأت شركة طيران الخليج عملياتها في عام 1950، وكانت واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط. وتشغل الشركة رحلات مجدولة من مركزها في مطار البحرين الدولي إلى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا الشرقية. يخدم طيران الخليج حالياً جميع وجهاته من خلال أسطول يضم طائرات بوينغ وإيرباص. تشتهر طيران الخليج بضيافتها العربية التقليدية، وتلتزم بأن تكون رائدة في هذا القطاع من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لمسافريها.