كشف إبراهيم بن عقيل، مدير تنفيذي أول للشراكات الاستراتيجية وترويج الاستثمار في إعمار المدينة الاقتصادية، أن تمويل الصندوق الاستثماري المقفل الذي أعلن عنه مع شركاء آخرين، سيكون عبر ضخ رأسمال بقيمة 500 مليون ريال، من الشركاء بالصندوق، ليبقى حوالي 1.3 مليار ريال من تمويلات الاقتراض من البنوك المحلية في السعودية.

وتوقع بن عقيل في مقابلة مع "العربية" تشغيل المشروع السياحي "منتجع ريكسوس" المستهدف من قبل الصندوق بحلول الربع الثاني من عام 2023، موضحاً أن هذا المشروع الذي يحظى بدعم من صندوق التنمية السياحي، التابع لوزارة الاستثمار، سيمثل قيمة مضافة، لمساهمي شركة إعمار المدينة الاقتصادية، من خلال تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية ورفع القيمة العقارية لمخزون الأراضي فيها، كما أنه يشكل نقطة انطلاق لتدشين استراتيجية الواجهة البحرية التي تمتد حوالي 50 متراً مقابل الشواطئ وخلق فر ص عمل للكوادر السعودية في هذه المشاريع.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد وقعت اتفاقية تعاون إطارية مع كل من صندوق التنمية السياحي وشركة "إف تي جي للتطوير" وشركة البلاد للاستثمار وشركة "ايكوفاين القابضة بي في" بغرض البدء في إجراءات تأسيس صندوق استثماري مقفل وخاص بحجم مستهدف 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) وفقاً لاشتراطات هيئة السوق المالية.

وأوضح بن عقيل أن الصندوق يستهدف تطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة مائية وفلل فاخرة فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) والتي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor).

وأضاف: "يُعد مشروع ريكسوس أميرالد شورز أحد أضخم المنتجعات السياحية المستهدف إنشاؤها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية".

وأوضح أنه من المزمع إنشاء المنتجع على أرض بمساحة إجمالية قدرها 275 ألف متر مربع وإطلالة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 متر وعلى ملعب الغولف الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما من المتوقع أن يضم المنتجع أكثر من 500 غرفة و35 فيلا فندقية.

كما يوفر المنتجع حديقة مائية متكاملة وعالمية المستوى وشواطئ وأندية مخصصة للأطفال وصالات رياضية بالإضافة إلى أكثر من 10 خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية.

وتوقعت إعمار المدينة الاقتصادية، أن يكون الأثر المالي على الشركة بعد انتهاء إجراءات إنشاء الصندوق وتوقيع الاتفاقيات اللازمة.