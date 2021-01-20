  • مباشر
اللغة

تحذير قوي.. إير فرانس ما زالت تواجه خطر الاندثار!

طائرة تابعة لشركة إير فرانس
طائرة تابعة لشركة إير فرانس
طيران

تحذير قوي.. إير فرانس ما زالت تواجه خطر الاندثار!

وزير المالية الفرنسي: سيتم البت في أي مساعدات حكومية بالتشاور مع هولندا

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأربعاء، مجددا أن شركة طيران إير فرانس قد تندثر بفعل تداعيات جائحة كورونا على السفر جوا، مضيفا أن الدولة ستواصل دعم الشركة في الأشهر المقبلة.

وقال الوزير لتلفزيون بي.إف.إم بيزنس بأنه سيتم البت في أي مساعدات حكومية لإير فرانس بالتشاور مع الحكومة الهولندية.

وتواجه شركات الطيران حول العالم خطر الإفلاس والانهيار، بعد أن تسببت جائحة "كورونا" بتعطيل أعمالها وتكبيدها خسائر مليارية غير مسبوقة بسبب إلغاء عدد هائل من الرحلات لا سيما خلال الربع الثاني من العام 2020.

قصص خاصة آنت غروب "جاك ما" يظهر أخيراً في هذا الحدث لأول مرة منذ شهور!

وتسبب انتشار فيروس "كورونا" بأسوأ أزمة لصناعة الطيران في تاريخه، كما يعاني قطاع السياحة والسفر في مختلف أنحاء العالم من الأزمة ذاتها بسبب انعدام الطلب على هذه الخدمات.

وكانت الناقلة الفرنسية إير فرانس، قد أعلنت عزمها تسريح ما يزيد قليلا عن 7500 موظف بسبب الانهيار الذي أصاب نشاط السفر الجوي نتيجة فيروس كورونا.

يشمل التسريح 6560 وظيفة بشركة الطيران الأساسية بحلول نهاية 2022، وهو ما يزيد عن 3500 كانوا سيغادرون بشكل طبيعي بسبب بلوغ أعمارهم سن التقاعد، وذلك من إجمالي قوة العمل لديها البالغة 41 ألف موظف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

آخر الدراسات.. الحديث مع المُصاب ينقل كورونا آخر الدراسات.. الحديث مع المُصاب ينقل كورونا
لهذا السبب حددت أميركا يوم 20 يناير لحفل التنصيب لهذا السبب حددت أميركا يوم 20 يناير لحفل التنصيب

الأكثر قراءة

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى
بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد