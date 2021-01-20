نقلت وكالة "رويترز" عن بيان لشركة الاتحاد للطيران أنها ستعاود تسيير رحلات إلى الدوحة من أبوظبي بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.

وذكرت رويترز أن الخدمة ستعمل يوميا باستخدام طائرات إيرباص إيه320 وبوينغ 787-9 دريملاينر.

وستكون عودة الرحلات اعتبارا من 15 فبراير شباط.

وفي التاسع من الشهر الحالي، أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، السبت استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.