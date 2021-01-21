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دبي تقرر إيفاف الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم مؤقتاً

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دبي تقرر إيفاف الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم مؤقتاً

بعد رصد مخالفات

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دبي - العربية.نت

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وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كافة المعنيين في المنشآت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأضافت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم في إمارة دبي، أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مضيفة: "نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم كشركاء رئيسين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع"، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وذكرت أنه ومن خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة فقد تم رصد ارتفاعا لعدد من المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.

وبلغ أمس عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا 3506 حالات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 263.729 ألف حالة.

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