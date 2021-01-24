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مصر للطيران تخفض أسعار تذاكرها 50% إلى دول أوروبية

مصر للطيران مناسبة
طائرة تابعة لشركة " مصر للطيران "
مصر للطيران

مصر للطيران تخفض أسعار تذاكرها 50% إلى دول أوروبية

وتستمر في عروض السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية

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العربية.نت

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أعلنت مصر للطيران عن طرحها تخفيضا استثنائيا بنسبة 50% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بين القاهرة و عدد من النقاط بقارة أوروبا.

وفي التفاصيل، فقد طرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها بين القاهرة وباريس للسفر في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير، وبين القاهرة وامستردام للسفر أيام 24 و 27 و 29 يناير، وبين القاهرة ولندن في الفترة من 27 حتى 29 يناير، وبين القاهرة وفرانكفورت يوم 28 يناير 2021 فقط.

وفي نفس السياق، أعلنت الشركة عن استمرار التخفيضات بين مصر والمملكة العربية السعودية (الرياض – الدمام – جدة – المدينة – القصيم) بنسبة 35% على درجة رجال الأعمال و25% على الدرجة السياحية من خلال شراء التذاكر حتى 31 يناير والسفر حتى 15 مارس والعودة قبل 31 مارس 2021.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة اتباع الضوابط الصحية اللازمة في المطارات وعلى الطائرات ومراجع متطلبات السفر عبر موقعها الإلكتروني.

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