استبعاد تأثر المصارف السعودية بضريبة القيمة المضافة

استبعد الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، مساعد المنيفي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستهلك النهائي فيما يتعلق بخدمات البنوك.

وأضاف المنيفي أن تطبيق الضريبة المضافة سيكون على رسوم الخدمات، وليس على العمولات أو المرابحة.

وقال "لا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستكون ذات تأثير جوهري على الفرد أو العميل، وفيما يتعلق بخدمات بطاقات الائتمان أو الخدمات المشابهة، فإن الضريبة التي ستطبق بنسبة 5%، وستكون بسيطة، والبنوك بفعل عامل المنافسة ستسعى لعدم حدوث تأثير على المستهلك النهائي لهذه الضريبة".

وفيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة قال المنيفي "لا أتوقع أن تكون حصيلة الضريبة من البنوك كبيرة أو تؤثر على الأفراد أو الشركات".