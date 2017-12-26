PWC: الخدمات المالية المقدمة مقابل رسوم خاضعة للضريبة

أشارت جنين ضو، رئيسة قسم الضرائب غير المباشرة والشريكة في شركة PWC، إلى الفرق بين الخدمات المالية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتلك المعفاة منها.

وأوضحت في مقابلة مع "العربية"، أن الخدمات المالية المقدمة مقابل رسم واضح هي التي ستخضع لهذه الضريبة في الإمارات.

وقالت إن القانون سمح للشركات بالتعاون مع وكيل ضريبي سيمثلها أمام الإدارة الضريبية، ويساعدها في تحضير الإقرارات واحتساب الضريبة.

ولفتت إلى أن الاعتماد على وكيل ضريبي ليس إلزامياً بل مجرد ميزة منحتها الإدارة الضريبية للشركات، حسب حجمها وتعقيد عملياتها وطريقة احتساب الضريبة المفروضة عليها.

من ناحية أخرى، أوضحت أن مخالفة قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى فرض غرامات على الشركات، مشيرة إلى أن المخالفات تشمل عدم التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وعدم الإقرار الضريبي ضمن المهل المحددة.