بدءاً من الاثنين.. ضريبة "المضافة" ضمن أسعار الوقود

قالت وزارة الطاقة الإماراتية إن السعر الجديد للغازولين والديزل في الإمارات سيتضمن سعر ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الوزارة عن الأسعار الجديدة لمشتقات الوقود لشهر يناير المقبل، بزيادة تبلغ 13 فلساً للديزل، وتراوح بين 8 إلى 9 فلوس للغازولين، متضمنة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% المرتقب تطبيقها في الدولة اعتباراً من مطلع العام الجديد، حيث يبلغ سعر وقود الديزل الجديد 2.33 درهم، فيما يبلغ سعر الغازولين سوبر (98) 2.24 درهم، وسعر الغازولين خصوصي 2.12 درهم وسعر (اي بلس 91) 2.05 درهم.

وقال مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة، رئيس لجنة تسعيرة الوقود، في تصريحات لصحيفة "البيان"، إن أسعار الوقود الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، باعتبار أن الغازولين والديزل من المواد الخاضعة للضريبة وفقاً لنص القانون الاتحادي، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة ستطبق في محطات الدولة بدءاً من الاثنين المقبل.

وأضاف النيادي أن هناك عوامل عدة أسهمت في زيادة أسعار الوقود في الشهرين الماضيين، منها ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتجاوز الخام حاجز 65 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عامين.

وبيّن النيادي أن ارتفاع سعر الديزل بنحو 13 فلساً خلال يناير المقبل، جاء نتيجة زيادة الطلب عليه خلال فصل الشتاء، في حين كان هناك تراجع في سعر الغازولين مع تراجع الطلب عليه، مرجعاً السبب في الزيادة الحالية إلى تطبيق الضريبة.