كي بي أم جي: الشركات المنظمة جاهزة للضريبة بالسعودية

أكد إبراهيم باعشن الشريك المدير لمكتب "كي بي ام جي" في جدة، أن عددا من الشركات المنظمة باتت جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT، التي ستطبق ابتداء من يوم غد بنسبة 5% على مختلف قطاعات الاقتصاد، لكنه قال إن هناك شركات غير منظمة لم تزل غير جاهزة للتطبيق.

وأشار باعشن في مقابلة "العربية" إلى تفاوت التعامل مع الضريبة بين الشركات، فمنها من ستمررها كلها أو جزء منها إلى المستهلك، ومنها من ستختار أن تتحملها حفاظا على حصتها السوقية وحفاظا على مبيعاتها وعملياتها في الأسواق.

ولفت إلى أهمية النظر إلى الوضع الاقتصادي، في شأن توسع ميزانية الدولة في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، لكنها لا يتوقع زيادة في الأجور والرواتب على المدى المنظور، واصفا مرحلة ضريبة القيمة المضافة، بأنها "مرحلة ترشيد للاستهلاك وضبط له".

ووصف باعشن ضريبة القيمة المضافة، بأنها إحدى روافد ميزانية الدولة وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرا إلى تقديرات بنحو 40 مليار ريال في السنة الأولى إيراد ضريبي من القيمة المضافة، لكنها السنة الأولى التي تطبق الضرائب في السعودية، ولذلك ستكون التقديرات غير دقيقة لحين تبين أثر تطبيق الضريبة.

يذكر أن السعودية والإمارات بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض اعتبارا من يوم غد بنسبة 5% على مختلف قطاعات الاقتصاد بموجب اتفاق خليجي شمل اتفاقيتين إحداها ضريبة القيمة المضافة، والثانية ضريبة السلع الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.