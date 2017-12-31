من يتحمل مسؤولية الأخطاء في بيانات الإقرار الضريبي؟

قالت جنين ضو، رئيسة قسم الضرائب غير المباشرة والشريكة في PWC، إن الشركات ستكون مسؤولة كشخص معنوي عن احتساب الضريبة بشكل صحيح وسدادها للإدارة الضريبية ضمن المهل المحددة.

وأشارت في مقابلة مع "العربية" إلى أن أي خطأ يطال المستندات أو إصدار الفواتير وتصريح الإقرار الضريبي والدفع، سيؤدي إلى فرض غرامات إدارية وجزائية على الشركة.

من ناحية أخرى، أوضحت أن مخالفة قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى فرض غرامات على الشركات، مشيرة إلى أن المخالفات تشمل عدم التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وعدم الإقرار الضريبي ضمن المهل المحددة.

وأوضحت أيضاً أن القانون سمح للشركات بالتعاون مع وكيل ضريبي سيمثلها أمام الإدارة الضريبية، ويساعدها في تحضير الإقرارات واحتساب الضريبة.

ولفتت إلى أن الاعتماد على وكيل ضريبي ليس إلزامياً، بل مجرد ميزة منحتها الإدارة الضريبية للشركات، حسب حجمها وتعقيد عملياتها وطريقة احتساب الضريبة المفروضة عليها.