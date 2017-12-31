هكذا تعاملت الرقابة مع متاجر فرضت الضريبة قبل أوانها

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عدداً من المتاجر، قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الوقت المحدد، حيث أوقعت في حقها العقوبة النظامية، وذلك بعد أن قامت مسبقاً بالدعوة للإبلاغ عن المخالفين، بحسب صحيفة "الرياض".

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت: "بإشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك..الفرق الرقابية المشتركة تضبط محلات تجارية فرضت الضريبة قبل تطبيقها، وتستدعي أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإيقاع العقوبات عليهم".

وكانت وزراة التجارة قد أعلنت عن تنفيذ جولات رقابية مشتركة مكثفة بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل والأمانة على المحال والأسواق، لرصد مخالفات ضريبة القيمة المضافة.