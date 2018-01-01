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العربية أسواق ضريبة القيمة المضافة

ما هي القطاعات المستثناة من الضريبة في الإمارات؟

المصدر: العربية.نت
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لفتت جنين ضو رئيسة قسم الضرائب غير المباشرة والشريكة في PWC، إلى ضرورة التمييز بين القطاعات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وتلك التي يفرض عليها ما يعرف بالضريبة الصفرية.

وبينت أن القطاعات المعفاة من الضريبة هي تلك التي لا تفرض الـVAT على السلع والخدمات، إنما على المنتجين ولا يمكن استردادها.

أما القطاعات الخاضعة للضريبة الصفرية فلا تفرض الـVAT على السلع والخدمات ويمكن للمنتجين استردادها.

ومن القطاعات الخاضعة للضريبة الصفرية قطاعا التعليم والصحة، وصادرات السلع والخدمات خارج البلد، والمعادن الثمينة والنقل الدولي. أما المعفاة فجزء من الخدمات المالية والنقل الداخلي للأشخاص.

كلمات دالّة

#ضريبة القيمة المضافة, #vat, #الضريبة الصفرية, #قطاعات معفاة من الضرائب
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