بنوك السعودية: لا ضريبة على السحب من الصراف الآلي

نفى طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه البنوك لإخضاع عملية السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي عبر شبكة مدى لضريبة القيمة المضافة، سواء كان السحب من الصراف التابع لبنك العمل، أو بنك آخر.

وقال حافظ إن التعليمات التي أصدرتها البنوك بشأن المنتجات والخدمات المصرفية التي تخضع للضريبة واضحة بهذا الخصوص، وقد استثنيت خدمات السحب النقدي، مشيراً إلى أنه في حالة مخالفة ذلك يمكن للعميل تقديم شكوى عبر رقم الهيئة العامة للزكاة والدخل (19993) بحسب جريدة الرياض.

وكانت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" في السعودية حررت أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الضريبة حيز التنفيذ.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة، وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، الذي يسمح لهم بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، كما طالبت المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل قيمة الضريبة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في الضريبة.

يذكر أن السعودية والإمارات بدأت بفرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام الحالي بنسبة 5% على مختلف السلع والخدمات بمختلف قطاعات الاقتصاد.