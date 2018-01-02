ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة فرضت على السلع والخدمات في السعودية مطلع يناير الجاري.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تدفع وتحصل في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام، وصولا إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.

وبخلاف الضرائب الأخرى، ستقوم المنشآت والجهات الخاضعة للضريبة المضافة في السعودية بما يلي:

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائها لكل عملية بيع خاضعة وفقًا للنسبة المئوية المحددة.

• دفع ضريبة القيمة المضافة لمورديها لكل عملية شراء خاضعة وفقًا للنسبة المئوية المحددة.