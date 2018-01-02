عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق ضريبة القيمة المضافة

ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة فرضت على السلع والخدمات في السعودية مطلع يناير الجاري.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تدفع وتحصل في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام، وصولا إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.

وبخلاف الضرائب الأخرى، ستقوم المنشآت والجهات الخاضعة للضريبة المضافة في السعودية بما يلي:

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائها لكل عملية بيع خاضعة وفقًا للنسبة المئوية المحددة.

• دفع ضريبة القيمة المضافة لمورديها لكل عملية شراء خاضعة وفقًا للنسبة المئوية المحددة.

كلمات دالّة

#ضريبة القيمة المضافة, #القيمة المضافة, #دبي, #القيمة المضافة في السعودية
إقرأ أيضاً هكذا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية هكذا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية 07:42 GMT
إقرأ أيضاً بنوك السعودية: لا ضريبة على السحب من الصراف الآلي بنوك السعودية: لا ضريبة على السحب من الصراف الآلي 07:42 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر